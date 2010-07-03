Суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей

Суды арестовали имущество и денежные средства обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму более 20,629 миллиарда рублей, сообщил ТАСС адвокат Сергей Дрозда.
Суд наложил арест на более чем 118 миллионов акций различных компаний, в том числе АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети", принадлежащие экс-министру.
Сам Абызов заявил, что он недоумевает от произвола следственных органов. "Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать что угодно", – сказал он на заседании суда, где рассматривается ходатайство следователя об аресте акций компаний, принадлежащих экс-министру.
Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере – хищении четырех миллиардов рублей. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.
Обвинение строится вокруг одной сделки: продажи Абызовым с партнерами ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акций фирм АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС.
Накануне Басманный суд столицы арестовал счета Абызова на 121,7 миллиона евро, или 8,7 миллиарда рублей. В каких именно банках открыты арестованные счета, не уточнялось.
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