Суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Суды арестовали имущество и денежные средства обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму более 20,629 миллиарда рублей, сообщил ТАСС адвокат Сергей Дрозда.

Суд наложил арест на более чем 118 миллионов акций различных компаний, в том числе АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети", принадлежащие экс-министру.

Сам Абызов заявил, что он недоумевает от произвола следственных органов. "Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать что угодно", – сказал он на заседании суда, где рассматривается ходатайство следователя об аресте акций компаний, принадлежащих экс-министру.

Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере – хищении четырех миллиардов рублей. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.

Обвинение строится вокруг одной сделки: продажи Абызовым с партнерами ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акций фирм АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС.

Накануне Басманный суд столицы арестовал счета Абызова на 121,7 миллиона евро, или 8,7 миллиарда рублей. В каких именно банках открыты арестованные счета, не уточнялось.