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08:32

Суд арестовал счета экс-министра Абызова почти на 122 млн евро

суды происшествия

08:32

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Басманный суд столицы арестовал счета бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова на 121,7 миллиона евро, или 8,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В каких именно банках открыты арестованные счета экс-министра, собеседница агентства не уточнила.

Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере – хищении четырех миллиардов рублей. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.

По данным следствия, Абызов совершал преступления с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки: как утверждают следователи, Абызов с партнерами продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции фирм АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС.

26 июня Преображенский суд Москвы арестовал принадлежащие Абызову ценные бумаги. По ходатайству СК, был наложен арест на 1 тысячу 667 обыкновенных именных акции АО "Промышленные технологии" номинальной стоимостью 100 рублей.

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суды происшествия

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