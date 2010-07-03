Суд арестовал счета экс-министра Абызова почти на 122 млн евро

Басманный суд столицы арестовал счета бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова на 121,7 миллиона евро, или 8,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
В каких именно банках открыты арестованные счета экс-министра, собеседница агентства не уточнила.
Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере – хищении четырех миллиардов рублей. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.
По данным следствия, Абызов совершал преступления с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки: как утверждают следователи, Абызов с партнерами продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции фирм АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС.
26 июня Преображенский суд Москвы арестовал принадлежащие Абызову ценные бумаги. По ходатайству СК, был наложен арест на 1 тысячу 667 обыкновенных именных акции АО "Промышленные технологии" номинальной стоимостью 100 рублей.
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