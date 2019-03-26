СКР завел уголовное дело против экс-министра Абызова

Против экс-министра открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого Правительства РФ Михаила Абызова, сообщает пресс-служба СКР.
По версии следствия, Абызов совместно с сообщниками путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитил денежные средства в размере 4 миллиардов рублей. Это одна из самых крупных сумм связанных с уголовными делами о хищении государственных средств в нашей стране. Следователи сообщили, что деньги были украдены и в полном объеме выведены за рубеж.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество". Сейчас с фигурантами дела проводятся следственные действия.
По данным Следственного комитета, экс-чиновник и его соучастники своими действиями поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность сразу нескольких регионов страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину о деле в отношении Абызова было доложено заранее. Дмитрий Медведев также проинформирован о задержании Абызова. Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов отметил, что претензии к Абызову связаны не с работой в кабмине, а с коммерческой деятельностью.
По предварительным данным, Абызов был задержан сотрудниками ФСБ. Ему могут вменить и новые эпизоды мошенничества. Кроме того, ему может грозить до 20 лет тюрьмы по статье о создании преступного сообщества.
Абызов возглавлял открытое правительство около шести лет вплоть до мая 2018 года. А по итогам 2015 года был признан самым богатым российским министром. Судя по его декларации, за год он зарабатывал более 450 миллионов рублей.
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