Суд арестовал экс-министра Абызова на 2 месяца

Бывшего министра "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Один из самых влиятельных и богатых людей страны теперь может надолго сесть в тюрьму. СК раскрыл детали преступлений, по версии следствия, совершенных экс-министром. В среду, 27 марта, Басманный суд арестовал Абызова до 25 мая. Узнайте, как ему удалось похитить четыре миллиарда рублей.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Арест

Михаила Абызова арестовали до 25 мая. Решение по делу экс-министра вынес Басманный суд. И это несмотря на то, что защита подозреваемого просила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей, а потом заявила о возможности заплатить больше, но точная сумма не указывается. Позднее защита просила поместить экс-чиновника под домашний арест, а в качестве места предлагала дачу в Барвихе.

"У Абызова есть квартира в Москве, а есть дача в Барвихе. В связи с наступлением летнего сезона просим поместить его под домашний арест, а в случае избрания этой меры - именно на даче", – сказал адвокат Александр Аснис.

Но ни залог, ни дача не склонили суд от ходатайства следствия. По данным СК, у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании, а также загранпаспорт, и он может скрыться за границей, откуда, по версии следствия, сможет угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. А в качестве аргумента следователь в суде привел данные, что экс-министр планировал 27 марта улететь в Белград.

"Вина подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелями и собранными материалами по делу", – сказал следователь.

Защита обвиняемого обжалует его арест. Об этом сообщил Агентству "Москва" адвокат Алексей Кирсанов. "Конечно, будем обжаловать", – заявил он.

Сам обвиняемый вины не признал. В суде Абызов "уверенно сказал", что с предъявленным обвинением не согласен, преступные действия не совершал и должность министра не использовал.

"Для меня вчера начался новый этап жизни, новая система координат. Я еще в полной мере не могу ориентироваться, многих процессуальных вещей не знаю. Но я быстро учусь и в будущем не буду доставлять вам хлопот", – обратился обвиняемый к судье.

За Абызова в суде поручились председателя правления ОАО "Роснано" Анатолия Чубайса, экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина, бывшего пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой, народных артисток РФ Ксении Раппопорт и Чулпан Хаматовой.

В поручительстве экс-вице-премьер Аркадий Дворкович охарактеризовал обвиняемого как порядочного и неподкупного человека.

"Я хотел бы поблагодарить своих друзей и поручителей, это большая честь, что такие люди обратились в суд", – заключил Абызов, а после судья удалился для вынесения решения.

А СМИ тем временем пишут, что Дмитрий Медведев удалил Абызова из друзей "ВКонтакте".

"Создал и возглавил преступное сообщество"

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило накануне уголовное дело против Абызова. Экс-министр уже задержан, ему предъявлено обвинение по двум статьям. Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Будучи "бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество".

Сообщниками бывшего министра "Открытого правительства" названы пять человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Их подозревают в обмане акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производивших и передававших электроэнергию в Новосибирской области. Злоумышленники похитили четыре миллиарда рублей и вывели всю сумму за рубеж.

В СК полагают, что "совершая хищение… Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны". Полная формулировка предъявленных экс-министру обвинений – создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере. Только по первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"Закон един для всех"

Снимок с видео СК РФ

По версии следствия, Абызов совершал противоправные действия вплоть до 2014 года. А министром стал еще в 2012 году. В нынешнем правительстве, комментируя ситуацию, подчеркнули, что речь идет о коммерческой, а не политической деятельности Абызова.

"Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в предыдущем составе", – заявил пресс-секретарь главы кабинета министров Олег Осипов.





Олег Осипов пресс-секретарь главы кабинета министров Речь идет о его коммерческой деятельности.

Осипов уточнил, что премьер-министру Дмитрию Медведеву известно об уголовном деле против Абызова.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину заранее доложили о деле в отношении бывшего министра. На новость об Абызове быстро отреагировали в обеих палатах российского парламента.

Так, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что уголовное дело в отношении Абызова – "продолжение государственной антикоррупционной политики, которая набирает обороты".



Анатолий Выборный член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Результат этой политики заключается в том, что сегодня мы видим, что закон един для всех, что неприкасаемых нет независимо от погон, должности, звания или другого социального статуса.

В свою очередь, главы бюджетного и социального комитетов Совфеда Сергей Рябухин и Валерий Рязанский признались, что дело в отношении Абызова стало для них неожиданностью.

"Сумеет оправдаться – значит, ошиблись, не сумеет доказать свою невиновность – будет наказан", – заявил Рязанский. Рябухин счел, что дело в отношении Абызова "чудовищно", так как в правительстве ему доверили "создавать благоприятные условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций". Представитель Совфеда также признался, что "однако вопросы к его (Абызова. – Москва 24) деятельности возникали и раньше, поскольку не было результатов".

Однако защита Абызова уже заявила, что бывший министр "виновным себя категорически не признает".

Представителям Общественной наблюдательной комиссии Москвы удалось навестить задержанного экс-министра в изоляторе временного содержания в СВАО на Осташковском шоссе, где он находится в ожидании суда. По словам Абызова, его допрашивали допоздна, но он был не против. "Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет", – так он отозвался о следователях, проводивших допрос.

Бывший политик также рассказал, что вечером 26 марта ничего не ел, поскольку не хотелось. А с утра ему принесли завтрак – кашу и чай. Абызов подчеркнул, что не имеет ни к кому претензий. В одной камере с экс-министром находятся еще двое: обвиняемый в убийстве и подозреваемый в воровстве.

Богатый и влиятельный

Следствие просит заключить Абызова и его соучастников под стражу

Михаил Анатольевич Абызов родился 3 июня 1972 года в Минске. В 2000 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет. Но еще с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса.

В 2011 году Абызов стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева. С 18 января по май 2012 года был советником президента РФ. А в мае 2012 года Абызов стал министром РФ по координации деятельности "Открытого правительства". Но в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.

Известно, что на 2018 год состояние бывшего министра достигало 600 миллионов долларов. Он занял 162-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018".

Как сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Абызов после ареста может попасть в СИЗО, где в свое время содержался бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Если его арестуют, то это будет либо СИЗО № 1 ФСИН России, в котором содержался бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, либо это будет СИЗО № 2 ФСИН России "Лефортово", – пояснил Мельников.



Мария Шустрова