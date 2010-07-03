Защита предложила за Абызова залог в 1 миллиард рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сторона защиты бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве, сообщила, что они готовы перечислить в качестве залога 1 миллиард рублей. Адвокаты просят суд поместить подозреваемого под домашний арест на даче в поселке Барвиха Московской области.

Защита предоставила судье личные поручительства от бывшего вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, председателя правления ОАО "Роснано" Анатолия Чубайса, экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина, бывшего пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой, народных артисток РФ Ксении Раппопорт и Чулпан Хаматовой.

Гособвинитель поддерживает требование следователей о заключении подозреваемого под стражу.

"Считаю ходатайство об избрании меры пресечения законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению", – цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.

Следствие просит арестовать экс-министра до 25 мая. Утверждается, что на свободе подозреваемый может скрыться за границей, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства.

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"Вина подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелями и собранными материалами по делу ", – указал следователь, уточнив, что уголовное дело в отношении бывшего министра было возбуждено 25 марта.

Сам обвиняемый в ходе заседания заявил, что готов сотрудничать со следствием.

"Я заверяю суд, что, находясь на свободе, я не скроюсь, не буду угрожать свидетелям. Прошу избрать мне меру пресечения, позволяющую заботиться о своей семье, престарелой маме и детях", – цитирует Абызова Агентство "Москва".

Во вторник, 26 марта, бывшего министра "Открытого правительства" РФ задержали по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Также следователи ходатайствуют о заключении под стражу Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова.