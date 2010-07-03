Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:36

Главная / Новости /

Защита предложила за Абызова залог в 1 миллиард рублей

Защита предложила отправить Абызова на дачу в Барвиху

суды

17:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сторона защиты бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве, сообщила, что они готовы перечислить в качестве залога 1 миллиард рублей. Адвокаты просят суд поместить подозреваемого под домашний арест на даче в поселке Барвиха Московской области.

Защита предоставила судье личные поручительства от бывшего вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, председателя правления ОАО "Роснано" Анатолия Чубайса, экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина, бывшего пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой, народных артисток РФ Ксении Раппопорт и Чулпан Хаматовой.

Гособвинитель поддерживает требование следователей о заключении подозреваемого под стражу.

"Считаю ходатайство об избрании меры пресечения законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению", – цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.

Следствие просит арестовать экс-министра до 25 мая. Утверждается, что на свободе подозреваемый может скрыться за границей, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства.

Фотогалерея

5 фото

"Вина подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелями и собранными материалами по делу ", – указал следователь, уточнив, что уголовное дело в отношении бывшего министра было возбуждено 25 марта.

Сам обвиняемый в ходе заседания заявил, что готов сотрудничать со следствием.

"Я заверяю суд, что, находясь на свободе, я не скроюсь, не буду угрожать свидетелям. Прошу избрать мне меру пресечения, позволяющую заботиться о своей семье, престарелой маме и детях", – цитирует Абызова Агентство "Москва".

Во вторник, 26 марта, бывшего министра "Открытого правительства" РФ задержали по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Также следователи ходатайствуют о заключении под стражу Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова.

Каким бизнесом занимался Михаил Абызов

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика