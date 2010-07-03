СК предъявил обвинение Михаилу Абызову

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему министру Открытого Правительства РФ Михаилу Абызову, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество".

По версии следствия, Абызов совместно с сообщниками путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитил денежные средства в размере 4 миллиардов рублей.

Следователи сообщили, что деньги были украдены и в полном объеме выведены за рубеж. Сейчас Абызов задержан, в ближайшее время следствие намерено решить вопрос о мере пресечения в отношении него.

Абызов вину отрицает, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Аснис.



О задержании проинформировали Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов отметил, что претензии к Абызову связаны не с работой в кабмине, а с коммерческой деятельностью.

Абызов возглавлял открытое правительство около шести лет вплоть до мая 2018 года. По итогам 2015 года был признан самым богатым российским министром. Судя по его декларации, за год он зарабатывал более 450 миллионов рублей.