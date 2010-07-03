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15:50

Экс-министра Абызова доставили в суд

суды

15:50

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Фото: СК РФ

В Басманный суд доставили бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

27 марта суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего министра, которого обвиняют в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей.

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Задержали Абызова накануне. По данным СК, свои преступления экс-министр совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи "бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций".

Следователи утверждают, что Абызов с партнерами продали государственному ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех компаний – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Сам экс-министр дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, но свою причастность он отрицает.

Сообщниками Абызова названы Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Адвокат Абызова заявил, что экс-министр свою вину отрицает

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