Экс-министру Абызову изберут меру пресечения

Суд изберет меру пресечения для бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова 27 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Александра Асниса.
По словам защитника, Абызов не признает себя виновным. Живущего в Италии экс-чиновника задержали, когда он приехал в Москву на день рождения одного из бывших коллег.
Ранее СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Допрос бывшего министра состоялся 26 марта.
Михаила Абызова обвиняют по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество".
По версии СК, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.
Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение
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