Херсонская область обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Херсонская область оказалась полностью обесточена из-за технологического нарушения. Об этом сообщила компания "Херсонэнерго" в своем телеграм-канале.

Специалисты компании уже приступили к восстановительным работам. Энергетики намерены вернуть электроснабжение в кратчайшие сроки максимальному числу абонентов.

Ранее сбой произошел в энергосистеме Казахстана, из-за чего пропал свет в нескольких регионах республики. Спустя время оператор единой электроэнергетической системы страны KEGOC восстановил подачу света.

До этого масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области. Причиной этого также стали целенаправленные атаки со стороны Украины, в результате которых были повреждены энергетические объекты.

