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Масштабные аварийные отключения света произошли в Запорожской области
Фото: depositphotos/gyn9037
Масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
Причиной этого стали целенаправленные атаки со стороны Украины, в результате которых были повреждены энергетические объекты.
По словам Балицкого, сейчас специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. При этом проведение аварийно-восстановительных работ приостановлено в темное время суток из-за сохраняющейся высокой опасности атак БПЛА.
Губернатор подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме, несмотря на сложившуюся обстановку. Ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий сразу же после стабилизации оперативной обстановки.
Ранее масштабные отключения электроэнергии произошли в Херсонской области. Без света остались все округа региона. Специалисты работали над скорейшим восстановлением подачи электричества в жилые дома.