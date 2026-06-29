Масштабные аварийные отключения света произошли в Запорожской области

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Масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Причиной этого стали целенаправленные атаки со стороны Украины, в результате которых были повреждены энергетические объекты.

По словам Балицкого, сейчас специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. При этом проведение аварийно-восстановительных работ приостановлено в темное время суток из-за сохраняющейся высокой опасности атак БПЛА.

Губернатор подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме, несмотря на сложившуюся обстановку. Ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий сразу же после стабилизации оперативной обстановки.

Ранее масштабные отключения электроэнергии произошли в Херсонской области. Без света остались все округа региона. Специалисты работали над скорейшим восстановлением подачи электричества в жилые дома.