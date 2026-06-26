Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

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На территории всех муниципальных округов Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По его словам, в настоящее время на месте аварии работают энергетики и экстренные службы. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электричества в жилые дома.

Ранее режим временного ограничения электроснабжения был введен в Севастополе. Такое решение было принято по указанию Черноморского регионального диспетчерского управления.

Поводом послужила необходимость снижения нагрузки на энергосистему и носит вынужденный характер.