В Севастополе отменили рейсы троллейбусов из-за отсутствия электричества

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В Севастополе отменены рейсы троллейбусов из-за отсутствия электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев в МАХ.

Он объяснил, что будут отменены маршруты № 35, 41, 75, 84 и 129. Это необходимо, чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты.

Кроме того, частично перекрыта улица Чернореченская. Глава региона призвал планировать время на дорогу с запасом, учитывать ограничения при построении маршрутов и выбирать пути объезда.

Помимо этого, детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Развозжаев указал, что детей лучше оставить дома, если есть такая возможность, поскольку это снизит нагрузку и даст возможность обеспечить комфорт воспитанников в условиях временных ограничений. При этом из-за отсутствия электричества готовить горячие обеды невозможно – дети будут обеспечены сухпайками.

Тем не менее в штатном режиме продолжают работать детские сады на Северной стороне, Инкермане и Орлином.

Севастополь оказался полностью обесточен в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. Губернатор указывал, что на поврежденных объектах введен особый режим работы, а все экстренные службы города приведены в состояние полной готовности.

