Жители четырех городов и районов Крыма остались без света после аварии

Фото: depositphotos/gyn9037

Жители четырех городов и районов на западе и севере Крыма остались без света из-за нарушений в сетях, которые привели к отключению электроэнергии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании "Крымэнерго".

В частности, без электричества остались жители городских округов Саки, Джанкой, Евпатория и Красноперекопск. Кроме того, света нет в Красногвардейском, Сакском, Джанкойском и Красноперекопском районах.

В компании уточнили, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Они восстановят электроснабжение в течение суток.

Ранее девять округов Херсонской области были полностью обесточены после атаки украинских БПЛА. Над ликвидацией последствий ЧП работали энергетики и аварийные службы.

Как сообщал глава региона Владимир Сальдо, без света оставались жители Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.

