В Кушве восстановили внешнее электроснабжение после смерча

Фото: МАХ/"Россети Урал"

Внешнее электроснабжение восстановлено в Кушвинском муниципальном округе Свердловской области после смерча. Об этом сообщил пресс-центр "Россети-Урал".

"Сотрудники свердловского филиала "Россети Урал" восстановили подачу электроэнергии по сети 35-110 киловольт потребителям города Кушвы", – указано в сообщении.

К работам привлечены более 50 человек и около 25 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов применяются резервные источники питания.

Кроме того, к утру 23 июня энергетики возобновили подачу электроснабжения по основной сети в Горноуральском и Верхнетуринском округах.

В уральском Гидрометцентре рассказали ТАСС, что смерч уже рассеялся, а вызвавшее его грозовое облако потеряло активность.

"Такие ураганы, смерчи – явления кратковременные, не так долго живут, поэтому, конечно, связанные с конкретным грозовым облаком, потеряли активность", – добавила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Смерч прошел в Свердловской области в понедельник, 22 июня. После ЧП в Кушве был введен режим повышенной готовности. За медицинской помощью после смерча обратились 16 человек. Оказались полностью разрушены 32 частных жилых дома, пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.

При этом метеорологи прогнозируют образование нового смерча в восточной части Свердловской области 23 июня. По их данным, на новом стыке теплой и холодной воздушных масс будут наблюдаться грозы, град и другие опасные явления.

