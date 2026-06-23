Новый смерч может образоваться на востоке Свердловской области

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Образование нового смерча возможно в восточной части Свердловской области 23 июня. Об этом в беседе с ТАСС заявил метеоролог Алексей Пулин.

"По карте метеодневника <…> это линия от Тавды до Серова", – уточнил он.

По словам специалиста, на новом стыке теплой и холодной воздушных масс будут наблюдаться грозы, град и другие опасные явления. При этом холодный воздух вытесняется на восток с территории региона.

Ураган обрушился на Свердловскую область 22 июня. После ЧП в Кушве был введен режим повышенной готовности. За медицинской помощью после смерча обратились 16 человек. Оказались полностью разрушены 32 частных жилых дома, пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.

В восстановлении электроснабжения задействовали около 20 человек. Социальные объекты запитывали в приоритетном порядке с помощью генераторов.