08 августа, 22:57Происшествия
Два ребенка спасены при пожаре в больнице Подольска
Фото: MAX/"МЧС Московской области"
Два ребенка были спасены из реанимационного отделения загоревшейся больницы в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировали на улице Кирова. Огонь наблюдался на втором этаже здания.
Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение. Всего спасатели эвакуировали 26 человек, включая 12 детей.
Ранее в Брянске загорелся склад с автомобильными маслами и красками. В результате пострадали 4 человека. Спустя некоторое время открытое горение ликвидировали.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Началась проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка.