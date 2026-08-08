Два ребенка спасены при пожаре в больнице Подольска

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Два ребенка были спасены из реанимационного отделения загоревшейся больницы в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировали на улице Кирова. Огонь наблюдался на втором этаже здания.

Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение. Всего спасатели эвакуировали 26 человек, включая 12 детей.

Ранее в Брянске загорелся склад с автомобильными маслами и красками. В результате пострадали 4 человека. Спустя некоторое время открытое горение ликвидировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Началась проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка.

