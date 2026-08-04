Пожар возник на производственном объекте в Перми

Фото: телеграм-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости"

Пожар произошел на производственном объекте в Перми на улице Соликамской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, происходит горение емкости с дизельным топливом. Площадь пожара уточняется.

К тушению возгорания привлечены 64 человека и 16 единиц техники.

Ранее кровля здания загорелась на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

До этого двое детей погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар произошел в квартире на улице Будапештской. Площадь горения составила 10 квадратных метров.