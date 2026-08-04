В России за сутки потушили 56 лесных пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лесопожарные службы за минувшие сутки ликвидировали в России 56 природных пожаров. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Авиалесоохрану.

"Ликвидировано 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 31 546 гектаров, – следует из сообщения.

При этом в стране продолжали действовать 220 лесных пожаров на общей площади 166,3 тысячи гектаров. Их тушение продолжается.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков предупредил о рисках непрогнозируемых чрезвычайных ситуаций из-за развития технологий и переплетения отраслей. Главной опасностью он назвал каскадные ЧС, когда локальный сбой на одном узле мгновенно распространяется на смежные отрасли, становясь межотраслевым.

Также, по его словам, сохраняются и традиционные угрозы – наводнения и трансграничные ландшафтные пожары. Для борьбы с ними Куренков призвал страны ОДКБ обмениваться оперативной информацией.