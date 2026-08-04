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04 августа, 13:51

Происшествия

7 фигурантов дела об организации свиданий в скам-кафе пойдут под суд в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве перед судом предстанут 7 участников организованной группы по делу об организации свиданий в скам-кафе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Соучастниками оказались 4 женщины и 3 мужчин, а жертв они находили на сайтах знакомств. Девушки показывали свою симпатию и приглашали мужчин на свидание, которое проходило в кафе на Ленинградском проспекте.

Заведение располагалось в подвале жилого дома и было известно "узкому кругу лиц". Злоумышленники заказывали шампанское – в меню оно фигурировало как продукция известных премиальных марок. Однако вместо дорогих напитков клиентам подавали бюджетные аналоги, при этом в счет их вносили по ценам премиальных брендов.

В итоге бокал шампанского обходился гостям в 6 тысяч рублей, сырная тарелка – в 3,8 тысячи рублей, мясная – в 4,2 тысячи рублей. При этом лицензии на продажу алкоголя у кафе не было, кассовые аппараты отсутствовали, а все чеки являлись фиктивными.

Осознав, что стали жертвами обмана, пострадавшие обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования установлено 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Работа кафе была прекращена в результате вмешательства Савеловской межрайонной прокуратуры. Прокуроры выступили инициаторами возбуждения уголовного дела. После утверждения обвинительного заключения материалы были направлены в суд. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество".

Ранее в МВД России предупредили, что одними из наиболее популярных схем у кибермошенников остаются "романтические". Например, 19-летний житель Омской области на протяжении двух дней общался с девушкой в мессенджере. В какой-то момент она отправила ему ссылку на фишинговый сайт портала "Госуслуги", где возникло предупреждение о том, что личные данные молодого человека будут переданы жителю Украины.

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