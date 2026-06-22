Эксперты "Перезвони сам" предупредили о схемах обмана с бесплатной юрпомощью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Случаи мошенничества стали учащаться в сфере юридических услуг. Злоумышленники пользуются тем, что не все граждане разбираются в законодательстве, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на экспертов проекта "Перезвони сам".

"Чтобы защититься от обмана, важно не принимать быстрых решений, а предварительно ознакомиться с информацией о том, кто и в каком случае может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Это зафиксировано в федеральном законе", – подчеркнула руководитель проекта в столичном департаменте информационных технологий Валентина Шилина.

Эксперты напомнили, что перечень лиц, которым государство гарантирует бесплатную юрпомощь, находится в Федеральном законе № 324-ФЗ от 21 ноября 2011 года "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

Государственные юридические бюро и адвокаты бесплатно помогают социально незащищенным категориям россиян в конкретных случаях. Помощь также оказывают негосударственные центры и правозащитные организации. Более того, есть юридические клиники при вузах, где помощью занимаются студенты старших курсов под кураторством.

Список центров бесплатной юрпомощи доступен на сайте Минюста РФ. Адреса государственных юридических бюро и центров можно найти на официальных сайтах региональных органов власти и на портале "Госуслуг". Эксперты подчеркнули, что они работают открыто, без скрытых комиссий и давления.

Россиянам также указали, что мошенники могут просить перевести деньги за госпошлину, регистрационный взнос, страховку или срочный выезд. Если гражданин столкнулся с злоумышленниками, то сначала необходимо сохранить доказательства, сделать скриншоты сайта организации, переписки, найти подтверждение платежа и реквизиты, куда перечислялись средства. После этого нужно обратиться в полицию.

При подписании документов внимание следует обратить на отсутствие конкретных условий в договоре, поскольку мошенники часто пользуются общими фразами, например оказание информационно-консультационных услуг или юридической помощи, но не указывают конкретные действия юриста и сроки. Кроме того, аферисты зачастую навязывают лишние услуги.

Эксперты проекта призвали помнить, что мошенники используют агрессивную рекламу и ложные связи с госструктурами. Они могут маскироваться под официальные организации и присылать поддельные документы.

Отдельный акцент эксперты сделали на гарантированном результате. При этом квалифицированный юрист никогда не обещает 100-процентный успех.

Гражданам стоит насторожиться и при отсутствии документов о подтверждении оплаты услуг. Настоящие юристы делают договор, а недобросовестные требуют предоплату без оформления и подписания.

Ранее в Москве мошенники начали создавать фейковые чаты от имени поликлиник и единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Жертву добавляют в группу, где с помощью подставных аккаунтов имитируется активная переписка. Затем под предлогом "актуализации электронных медкарт" или "подтверждения льгот" у человека требуют данные паспорта и СНИЛС, а также код из СМС.