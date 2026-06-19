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19 июня, 10:20

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" проведут семинар о мерах госзащиты от кибермошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты проекта "Перезвони сам" проведут в Москве новый семинар, на котором расскажут о механизмах государственной защиты от кибермошенничества. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Руководитель "Перезвони сам" Валентина Шилина отметила, что приоритет проекта – не просто предупредить об опасности, но и дать гражданам реальные и действенные инструменты самозащиты. Каждый участник семинара получит практические знания. При этом акцент делается на тех инструментах, которые эффективно работают.

"Речь идет о превентивных мерах: самозапретах на выдачу кредитов, совершение сделок с недвижимостью и оформление сим-карт, а также о прочих доступных механизмах. Параллельно мы рассматриваем и новые правовые инструменты, которые в целом призваны бороться с последствиями действий мошенников и системно защищать права пострадавших граждан", – добавила Шилина.

Семинар проведут представители городского департамента информационных технологий, Мосгордумы и Центробанка. Мероприятие начнется 30 июня в 11:00. Для участия в очном формате нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Также можно посмотреть трансляцию на странице мероприятия и официальном сообществе "Перезвони сам" в соцсети "ВКонтакте".

Слушателям на занятии расскажут, как вернуть деньги при мошеннических списаниях. Они также разберутся в обязанностях банков и уполномоченных органов в таких ситуациях. Специалисты объяснят, как работают современные технологии антифрода и новые государственные превентивные меры.

Во время мероприятия участники обсудят перспективные направления государственной политики в сфере цифровой безопасности, а спикеры наметят ключевые векторы развития защитных систем.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая после выполнения простых заданий регистрироваться в специальных чат-ботах для вывода денег. Однако вывести средства не получается не только из-за отсутствия механизма конвертации, но и заработка в действительности.

Мошенники стали маскироваться под антимошенников

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