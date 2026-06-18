В РФ мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом "антивируса" от МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом "официального антивируса" канала "Вестник Киберполиции России". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на УБК МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники упоминают министерство и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Такая же схема фиксируется под видом продуктов компании "Лаборатория Касперского".

Подразделения МВД не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать какое-либо ПО через мессенджеры, сторонние ресурсы или файлообменники, уточнили в УБК. Гражданам рекомендовали загружать приложения только из официальных магазинов и с сайтов разработчиков.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила, что не имеет отношения к чат-боту "Ирина Волк" в Telegram. По ее словам, все бонусы и выигрыши, обещанные пользователям на этом и других подобных ресурсах, – обман. Использование имен известных людей в мошеннических схемах она назвала старой уловкой аферистов.