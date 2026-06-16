Ирина Волк предупредила о мошенническом чат-боте в Telegram, действующем от ее имени

Фото: vk.com/irinavolk_mvd

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что не имеет отношения к чат-боту "Ирина Волк" в Telegram. Об этом она предупредила в своем канале в MAX.

"Все бонусы, фриспины и выигрыши, которые обещают пользователям на этом и других подобных ресурсах, – обман", – подчеркнула Волк.

Она также отметила, что использование имен известных людей в мошеннических целях – старая уловка злоумышленников. Представитель МВД напомнила, что ведет каналы только на трех площадках: "ВКонтакте" (личный и служебный), на платформе МАХ и в Telegram. Любые другие ресурсы, администрируемые якобы от ее имени, являются поддельными.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники продолжают активно использовать схему обмана с предложениями о работе за рубежом. Злоумышленники не требуют деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе "оформления", представляя иностранных работодателей и подключая "специалистов по визам". Затем они убеждают открыть счет в европейском банке и внести туда деньги для подтверждения финансовой состоятельности.