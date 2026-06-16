МВД предупредило россиян о мошеннической схеме с предложением работы за рубежом

Фото: depositphotos/ngvprod​

Мошенники все еще активно применяют схему обмана россиян с предложениями о работе за рубежом. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе "оформления", – указали в ведомстве.

Сначала якобы представители иностранных работодателей предлагают своим жертвам вакансии за границей, подключая к схеме "специалистов по оформлению документов и визовой поддержке". Человека убеждают открыть счет в европейском банке и подтвердить свою "финансовую состоятельность", внеся туда деньги.

В МВД отметили, что рабочая виза оформляется только через визовый центр или консульство той или иной страны на основании приглашения работодателя и официальных документов. Требования о финансовой состоятельности подтверждаются выписками со счетов, а не переводами денег на криптоплатформы.

Ранее мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры. Активность аферистов связана с ростом популярности походов и туризма, так как многие приобретают услуги не через туроператоров, а через соцсети и мессенджеры. Кроме того, мошенники нередко представляются организаторами популярных туристических клубов.

