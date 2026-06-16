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16 июня, 08:31

Происшествия

В Зеленограде задержан курьер мошенников, похитивший у москвичей почти 5 млн руб

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали в Зеленограде курьера дистанционных мошенников, похитивших у семьи москвичей почти 5 миллионов рублей. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин, передает ТАСС.

По его информации, 17-летнему сыну потерпевшей позвонили неизвестные и представились работниками госучреждений и силовых структур. Они ввели его в заблуждение, получили код из сообщения, а затем стали угрожать привлечением к ответственности и потребовали задекларировать имущество.

Находясь в контакте с подростком по видеосвязи, продолжил Васенин, злоумышленники заметили сейф и уговорили несовершеннолетнего забрать оттуда деньги. В результате юноша отдал курьеру мошенников 4,8 миллиона рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – 19-летнего москвича, который забрал деньги у подростка. Молодой человек рассказал, что похищенное он конвертировал в криптовалюту и отправил своим кураторам.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в столице ликвидировали подпольный узел связи телефонных мошенников. Подозреваемая арендовала квартиру в районе Кунцево и исполняла функции технического администратора. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который преступники звонили гражданам.

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