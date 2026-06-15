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15 июня, 09:56

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Адвокат Русина: мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры

Россиян предупредили о мошеннических схемах с несуществующими турами

Фото: depositphotos/artoleshko​

Мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры и создавать в соцсетях страницы "клубов путешествий". Об этом в беседе с РИА Новости предупредила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.

Она пояснила, что такая активность аферистов связана с ростом популярности походов и туризма. Сейчас многие приобретают услуги не через туроператоров, а через соцсети и мессенджеры.

По словам Русиной, злоумышленники добавляют на фейковые страницы в соцсетях реальные фотографии популярных туристических мест, расписание и фальшивые отзывы. После того как у них получается собрать группу, аферисты просят предоплату и отменяют тур из-за "неблагоприятной погоды" и других причин. При этом возврат средств откладывается.

Кроме того, добавила эксперт, мошенники нередко представляются организаторами популярных туристических клубов и обещают восхождение в гору с "гарантированным результатом". Однако по ряду причин тур отменяется.

Адвокат рекомендовала пользоваться специальным реестром для проверки туроператоров и турагентов, а также внимательно читать договор и изучать программу поездки. После оплаты клиент также имеет право запросить письменное соглашение, смету и условия возврата.

Ранее мошенники начали предлагать россиянам купить с рук субсидированные авиабилеты. Они объясняют срочную продажу изменившимися планами и просят внести предоплату, а также отправить им паспортные данные для переоформления. После этого аферисты не выходят на связь и могут использовать персональные данные жертвы в своих целях.

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