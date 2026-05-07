Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с перепродажей авиабилетов

В преддверии сезона отпусков в России активизировались злоумышленники, предлагающие гражданам купить с рук субсидированные авиабилеты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Мошенники находят в соцсетях и мессенджерах пользователей, которые интересуются перелетами, и предлагают им "выгодный шанс" – приобрести билеты, часть стоимости которых субсидируется государством.

Злоумышленники объясняют продажу изменившимися планами и уверяют, что могут переоформить билет на другого человека. Как подчеркнул Немкин, именно здесь кроется ключевой обман: для субсидированных билетов такая процедура не предусмотрена.

Для убедительности аферисты запрашивают личные данные жертвы, включая фотографии документов, после чего требуют внести предоплату или оплатить полную стоимость. Сразу после получения денег они перестают выходить на связь и удаляют переписку.

По словам депутата, пострадавшие рискуют не только потерять деньги, но и столкнуться с использованием своих паспортных данных в других преступных схемах. Немкин охарактеризовал подобные действия как классическую социальную инженерию, где ставка делается на психологическое давление.

Единственным надежным способом защиты он назвал соблюдение цифровой гигиены: приобретать билеты исключительно на официальных сайтах авиакомпаний и проверенных сервисах, не переводить деньги частным лицам и не передавать никому свои персональные данные.

Ранее стало известно, что мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением. Они разбрасывают их возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. На такой флешке находится файл с вирусом, замаскированный под документ или фото.

