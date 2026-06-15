РЖД приостановили продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования

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РЖД приостановили продажи билетов на ряд поездов дальнего следования отправлением в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будут скорректированы расписание и маршруты поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Это коснется в том числе некоторых составов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

В ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов возобновятся, пообещали в пресс-службе РЖД.

Ранее стало известно, что на станциях Уваровка и Бородино Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) появятся умные пешеходные переходы. Они будут оборудованы накопительными площадками S-образной формы, которые позволят человеку сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от состава.

