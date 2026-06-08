Торги по продаже Рижского вокзала вновь не состоялись из-за отсутствия заявок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Повторный аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялся. Это следует из данных торговой площадки.

Уточняется, что к установленному сроку не была подана ни одна заявка на участие. Торги признаны несостоявшимися.

Рижский вокзал был выставлен на торги в марте с начальной ценой в 4 миллиарда рублей. Его продажу ранее поддержало правительство. Первый аукцион в апреле не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Вокзал давно не используется по своему назначению. Предполагается, что его можно было бы интегрировать в городскую среду в другом статусе, создав привлекательную общественную зону для горожан.

В РЖД выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят развивать город и расширять историю железной дороги.

