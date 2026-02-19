Рижский вокзал будет продан с торгов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Российские железные дороги (РЖД) продадут Рижский вокзал на торгах. Это произойдет в ближайшее время, сообщила замглавы холдинга Екатерина Кривошеева.

"Я очень надеюсь, что Рижский вокзал, который будет продан в ближайшее время, и прилегающая территория, которая есть, позволит не только развивать город, но и развивать историю железной дороги", – приводит слова Кривошеевой ТАСС.

Она подчеркнула, что прилегающая к вокзалу территория требует развития.

Правительство России ранее поддержало продажу здания Рижского вокзала, которое является объектом культурного наследия. Сам вокзал давно не используется по назначению. Ожидается, что в будущем там появится новая общественная площадка. Стартовая цена станет известна после независимой оценки.