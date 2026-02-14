Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

Здание Рижского вокзала выставят на торги. Правительство РФ поддержало продажу здания, которое является объектом культурного наследия. Стартовая цена появится после независимой оценки. Вокзал давно не используется по назначению. Ожидается, что в будущем там появится новая общественная площадка.

В Москве электросуда первого и второго маршрутов следуют с увеличенными интервалами. Как сообщили в столичном Дептрансе, причина – сложная ледовая обстановка в акватории. Временно закрыты причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Московская верфь" и "Нагатинский затон". Ледокольные службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить проход судов по маршрутам.

