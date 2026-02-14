Форма поиска по сайту

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

"Это Москва": топ-3 локации для посещения после прогулок на ВДНХ

Фестиваль "Сердца на льду" прошел на катке "Южный" 14 февраля

Кулинарные мастер-классы ждут гостей фестиваля "Масленица" в Москве

Чемпионат Москвы по танцам на колясках состоялся в Москве

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Московский фестиваль "Масленица" пройдет до 22 февраля

В здании РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии"

Здание Рижского вокзала выставят на торги. Правительство РФ поддержало продажу здания, которое является объектом культурного наследия. Стартовая цена появится после независимой оценки. Вокзал давно не используется по назначению. Ожидается, что в будущем там появится новая общественная площадка.

В Москве электросуда первого и второго маршрутов следуют с увеличенными интервалами. Как сообщили в столичном Дептрансе, причина – сложная ледовая обстановка в акватории. Временно закрыты причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Московская верфь" и "Нагатинский затон". Ледокольные службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить проход судов по маршрутам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

