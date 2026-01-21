В столице обновили и построили 19 газорегуляторных пунктов в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2025 году в Москве модернизировали и построили 19 газорегуляторных пунктов (ГРП). Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в прошлом году в столице 17 газорегуляторных пунктов были обновлены и 2 построены. Благодаря этому получилось обеспечить качественное газоснабжение горожан, а также уменьшить износ сетей.

Также во время работ некоторые устаревшие здания ГРП и их оборудование заменили на передовые газорегуляторные пункты шкафного типа. Отмечается, что они гораздо меньше, при этом их пропускная способность выше. Кроме того, там имеется оптимизированная система размещения оборудования.

В местах, где уже были шкафные пункты, установили новые, которые соответствуют всем стандартам. Оборудование обновлялось быстро и без отключений. Были обновлены и подводящие газопроводы.

Новые шкафные пункты сделаны на собственных мощностях столичного газового хозяйства. Они надежны и имеют низкий уровень шума.

Ранее стало известно, что за 15 лет в Москве построили и реконструировали свыше 1,8 тысячи километров газопроводов. При этом применялись материалы и оборудование отечественного производства.

Специалисты оснащают газовые сети запорными устройствами, которые помогают перекрывать подачу газа дистанционно за 1,5 минуты.

