В ГД назвали гроссмейстерским ходом заявление Путина внести 1 млрд долларов в "Совет мира"

Фото: kremlin.ru

Предложение Владимира Путина внести один миллиард долларов в "Совет мира" по Газе из замороженных ранее активов на Западе является гроссмейстерским ходом и политическим подарком США и Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

"Путин своим взвешенным предложением об использовании замороженных активов России возвращает Запад в рамки международного права, вытаскивает их из блокового тупика", – сказал Шхагошев.

По словам депутата, коллективный Запад, задумавший, но не решившийся из-за прагматичных соображений осуществить фактический грабеж российских активов, сам себя загнал в угол.

"Президент США Дональд Трамп таким предложением Путина получает и комплиментарную, и реальную поддержку своих инициатив от ведущего мирового лидера, который может быть гарантом успешных переговоров США и Палестины, в силу личного авторитета и веса на Ближнем Востоке", – добавил он.

Ранее Путин во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом сообщил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" для того, чтобы "поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины".

"Совет мира" планируется сделать временным органом управления в секторе Газа. В его состав от США вошли Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн. Кроме того, участниками стали экс-премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.