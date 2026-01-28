Пожар в подмосковной конюшне локализован на площади 2,2 тыс "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС России"

Пожар в конюшне конноспортивного клуба в Подмосковье локализован на площади 2 250 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ГКУ МО "Мособлпожспас" добавили, что специалисты вывели в безопасное место 40 лошадей.

Возгорание было выявлено в конюшне в поселке Горки Ленинские Ленинского городского округа днем 28 января. Изначально площадь пожара составляла 4 520 квадратных метров. К тушению привлечены 29 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Верхней Пышме в Свердловской области. Изначально огонь распространился на площади 400 "квадратов", однако позднее площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

