Площадь пожара в ПВЗ в Верхней Пышме достигла 900 квадратных метров

Фото: MAX/"МЧС России"

Площадь пожара в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Верхней Пышме в Свердловской области достигла 900 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

В это же время огонь успел распространиться на кровлю. Уточняется, что сотрудники МЧС уже локализовали возгорание.

Пожар в ПВЗ на улице Бажова в Верхней Пышме произошел в среду, 28 января. Изначально площадь возгорания составляла 400 "квадратов". Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось о крупном пожаре в конюшне в подмосковных Горках Ленинских. Площадь возгорания составила 4 520 квадратных метров. Предварительно установлено, что животных в конюшне не было. К тушению пожара привлечены 29 специалистов и 10 единиц техники.

