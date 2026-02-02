Форма поиска по сайту

02 февраля, 15:54

Общество

Прием заявлений на IT-отсрочку от службы начался на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

IT-специалисты с 2 февраля смогут подать заявление на отсрочку от срочной службы при помощи портала "Госуслуги". Об этом в MAX сообщило Минцифры России.

В ведомстве отметили, что при отправке заявки работодатель сможет увидеть документ в личном кабинете организации. Если данные указаны верно, то заявку подтвердят. Если работник самостоятельно не предоставит информацию, то внести его в список на отсрочку сможет сама организация.

При подаче соответствующих списков компании нужно будет проверить и подтвердить данные своих сотрудников, а затем с помощью "Госуслуг" направить их в Минцифры. От одной организации можно отправить сразу несколько списков по мере их формирования. Далее документы направят в Минобороны. Итоговое решение по отсрочке примет призывная комиссия. Ожидается, что первые списки направят в Минобороны до 1 марта.

При этом в Минцифры призвали компании сформировать и подать все документы заранее. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист должен быть гражданином РФ возрастом от 18 до 30 лет, который работает по трудовому договору и имеет нормальную продолжительность рабочего дня. Кроме того, человек должен иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня и работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала отправки призывников к месту службы, то есть 1 апреля или 1 октября.

При этом требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза. На отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков.

Ранее сообщалось, что летом 2027 года на "Госуслугах" может появиться новая функция для иностранцев. При помощи этого сайта у них будет возможность сообщать о желании переехать в РФ. В настоящее время Минцифры, МВД и Агентству стратегических инициатив (АСИ) поручено создать техническую возможность для подачи иностранцами соответствующего ходатайства с использованием "Госуслуг".

