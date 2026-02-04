Дежурные силы ПВО ликвидировали 24 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 24 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 4 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, 11 дронов было уничтожено над Брянской областью, 8 – в небе над Белгородской областью, 4 – над территорией Ростовской области и 1 БПЛА – над Астраханской областью.

Ранее российские военные массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнили в Минобороны, в операции было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Все цели ударов были достигнуты.