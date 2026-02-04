Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 09:41

Происшествия

Буцкая попросила власти Петербурга отчитаться о проверках условий жизни погибшего мальчика

Фото: sledcom.ru

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила запрос в органы опеки Санкт-Петербурга с просьбой отчитаться о проверках условий жизни семьи девятилетнего мальчика, который был похищен и убит 30 января. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Запрос адресован начальнику управления по опеке и попечительству городского комитета по социальной политике Ольге Смирновой.

В документе депутат, ссылаясь на информацию СМИ, просит уточнить, состоял ли ребенок на учете в органах опеки, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания, а также поступали ли от школы или других учреждений сведения о нарушении его прав, в частности права на образование.

По ее словам, мальчик был формально зачислен в первый класс, но не посещал школу из-за неполного прохождения обязательной психолого-медико-педагогической комиссии.

Кроме того, Буцкая просит разъяснить порядок взаимодействия органов опеки со школами и комиссией в ситуациях, когда "формальная процедура становится непреодолимым препятствием для доступа ребенка к обучению".

Вместе с тем ТАСС направил запрос в администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга с вопросами о том, как местные власти помогали семье погибшего и участвовали в его поисках. В ответ администрация сообщила, что письмо передано соответствующим органам.

Ребенок пропал 30 января. Мальчик ушел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Его поиски продолжались 3 дня.

Обвиняемый в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге Петр Жилкин был задержан 2 февраля, позднее его отправили под стражу. Сначала мужчина отказывался давать показания, но затем признался в содеянном. Тело мальчика удалось обнаружить на следующий день.

По версии следствия, в день пропажи ребенка фигурант посадил его в свою машину на парковке у Таллинского шоссе, а затем направился к месту своего проживания в деревню Яльгелево в Ленинградской области.

По данным СМИ, задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Однако тот отказался и заявил, что расскажет об этом. После этого мужчина испугался и решил его убить.

Он ударил мальчика по голове, в результате чего тот скончался. После этого обвиняемый спрятал тело ребенка в Симоновском ручье Ломоносовского района, а затем сам скрылся в Псковской области.

Дело об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге взял под контроль центральный аппарат СК

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика