Буцкая попросила власти Петербурга отчитаться о проверках условий жизни погибшего мальчика

Фото: sledcom.ru

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила запрос в органы опеки Санкт-Петербурга с просьбой отчитаться о проверках условий жизни семьи девятилетнего мальчика, который был похищен и убит 30 января. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Запрос адресован начальнику управления по опеке и попечительству городского комитета по социальной политике Ольге Смирновой.

В документе депутат, ссылаясь на информацию СМИ, просит уточнить, состоял ли ребенок на учете в органах опеки, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания, а также поступали ли от школы или других учреждений сведения о нарушении его прав, в частности права на образование.

По ее словам, мальчик был формально зачислен в первый класс, но не посещал школу из-за неполного прохождения обязательной психолого-медико-педагогической комиссии.

Кроме того, Буцкая просит разъяснить порядок взаимодействия органов опеки со школами и комиссией в ситуациях, когда "формальная процедура становится непреодолимым препятствием для доступа ребенка к обучению".

Вместе с тем ТАСС направил запрос в администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга с вопросами о том, как местные власти помогали семье погибшего и участвовали в его поисках. В ответ администрация сообщила, что письмо передано соответствующим органам.

Ребенок пропал 30 января. Мальчик ушел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Его поиски продолжались 3 дня.

Обвиняемый в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге Петр Жилкин был задержан 2 февраля, позднее его отправили под стражу. Сначала мужчина отказывался давать показания, но затем признался в содеянном. Тело мальчика удалось обнаружить на следующий день.

По версии следствия, в день пропажи ребенка фигурант посадил его в свою машину на парковке у Таллинского шоссе, а затем направился к месту своего проживания в деревню Яльгелево в Ленинградской области.

По данным СМИ, задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Однако тот отказался и заявил, что расскажет об этом. После этого мужчина испугался и решил его убить.

Он ударил мальчика по голове, в результате чего тот скончался. После этого обвиняемый спрятал тело ребенка в Симоновском ручье Ломоносовского района, а затем сам скрылся в Псковской области.