Как настроить виджеты в личном кабинете на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В личном кабинете на портале mos.ru доступны различные виджеты, помогающие пользователям быстро получать информацию и пользоваться услугами. С их помощью можно узнать результаты государственных экзаменов детей, передать показания счетчиков, оплатить единый платежный документ (ЕПД) и многое другое, напомнила пресс-служба департамента информационных технологий.

"Виджеты на mos.ru расширяют функциональность личного кабинета и позволяют адаптировать его под потребности конкретного пользователя. Горожане сами выбирают, какие виджеты они хотят видеть на рабочем столе", – указали в ведомстве.

В частности, по умолчанию на рабочем столе личного кабинета размещены два виджета – "Будьте в курсе" и "Избранные услуги". Первый собирает сведения о городских событиях и изменениях, а также предоставляет индивидуальные уведомления, включая системные сообщения и персонализированные оповещения. Второй можно настроить. Для этого нужно нажать на кнопку "Добавить услуги", выбрать нужные опции и сохранить их в быстром доступе.

Другие виджеты можно подключить с помощью кнопки "Настроить" в правом верхнем углу экрана. После этого откроется список доступных элементов, где можно отметить те, которые необходимы, переключив соответствующие ползунки. Для сохранения изменений нужно нажать кнопку "Применить", находящуюся в нижней части страницы.

Кроме того, при желании виджет можно скрыть с рабочего стола или добавить в него данные. Для этого необходимо кликнуть на три точки в верхнем углу и выбрать нужное действие.

Наибольшим спросом пользуется виджет "Коммунальные услуги" – в среднем его используют более 1,5 миллиона раз в месяц. Он предоставляет возможность отправлять показания счетчиков воды и электроэнергии, просматривать уже отправленные данные и оплачивать ЕПД, счета за электроэнергию и услуги городского телефона.

Вторыми по популярности стали "Платежи". Услуга дает актуальную информацию о счетах и позволяет оплачивать несколько из них сразу одним кликом. В среднем им пользуются более 1,3 миллиона человек ежемесячно.

Виджет "Ребенок в школе" предоставляет возможность отслеживать посещаемость. Он отображает время прихода учащегося в учебное заведение и время его ухода, а также состояние баланса карты "Москвенок". В паре с ним идет виджет "Государственная итоговая аттестация", помогающий оперативно получать информацию о результатах госэкзаменов.

В свою очередь, виджет "Питомцы" дает владельцам домашних животных возможность просматривать записи на прием к ветеринару, быстро переходить к этой услуге, а также к амбулаторной карте питомца. Для доступа к функциям необходимо внести данные о животном в свою учетную запись.

Виджет "Оплата штрафов ГИБДД" рассчитан не только на оплату москвичами взысканий, но и но получения сведений об эвакуации транспортного средства.

Вместе с тем с помощью виджета "Мои книги" можно бронировать различные издания, просматривать список своих текущих заказов и взятых книг, а также контролировать сроки их возврата.

В то же время более полумиллиона пользователей платформы "Город идей" ежемесячно обращаются к одноименному виджету. Он включает в себя информацию о новых проектах, тематических страницах и раздел "Предложить идею", куда можно направить предложения по улучшению городской жизни.

Аналогичная схема используется и с проектом "Активный гражданин", виджет по которому содержит данные о количестве накопленных баллов и текущих голосований.

Помимо этого, для получения информации о событиях, касающихся дома, двора и подъезда, можно использовать виджет платформы "Электронный дом". Он сообщает о новых опросах, собраниях собственников и других важных мероприятиях в многоквартирном доме.

В течение 2025 года на портале mos.ru было запущено или модернизировано более 110 услуг и сервисов. Например, главной "премьерой" года стал сервис "Мосбилет". Он стал единой площадкой для покупки билетов в городские театры, музеи, концертные залы, на выставки, экскурсии и фестивали без наценок и комиссий.

Кроме того, в электронном дневнике школьника появилась новая функция, позволяющая родителям получать информацию о выездных мероприятиях ребенка. Родители видят календарь запланированных событий и могут дать согласие на участие ребенка или отказаться от него.

