В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Правоохранители в Приморье заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в лесном массиве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что в октябре 2025 года в селе Антоновка Чугуевского района между пьяным 46-летним подозреваемым и 52-летней женщиной произошел конфликт, в результате которого фигурант задушил потерпевшую. Что именно стало причиной ссоры – не уточняется.

Для сокрытия следов преступления мужчина обмотал тело женщины тканью и скотчем, а одежду и другие улики сжег. Сперва подозреваемый спрятал тело своей жертвы на территории дома, где она проживала, а через несколько ней вывез его в лесной массив.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ход и результаты расследования контролирует ведомство. Злоумышленник будет находиться под стражей 29 дней.

Ранее житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце. Как сообщили в прокуратуре по региону, в момент преступления 61-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенка госпитализировали, она потеряла 1,5 литра крови. Сейчас девочка находится в реанимации в стабильном состоянии. Злоумышленник заключен под стражу сроком на два месяца.