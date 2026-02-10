Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 10:27

Происшествия

В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Правоохранители в Приморье заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в лесном массиве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что в октябре 2025 года в селе Антоновка Чугуевского района между пьяным 46-летним подозреваемым и 52-летней женщиной произошел конфликт, в результате которого фигурант задушил потерпевшую. Что именно стало причиной ссоры – не уточняется.

Для сокрытия следов преступления мужчина обмотал тело женщины тканью и скотчем, а одежду и другие улики сжег. Сперва подозреваемый спрятал тело своей жертвы на территории дома, где она проживала, а через несколько ней вывез его в лесной массив.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ход и результаты расследования контролирует ведомство. Злоумышленник будет находиться под стражей 29 дней.

Ранее житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце. Как сообщили в прокуратуре по региону, в момент преступления 61-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенка госпитализировали, она потеряла 1,5 литра крови. Сейчас девочка находится в реанимации в стабильном состоянии. Злоумышленник заключен под стражу сроком на два месяца.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика