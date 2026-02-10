Макрон предрек Европе уничтожение через пять лет

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Европа вступила в решающую фазу, которая может закончиться ее полным уничтожением через пять лет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

В частности, французский лидер выразил обеспокоенность по поводу введения Соединенными Штатами торговых пошлин и их претензий на Гренландию.

"Люди в отчаянии. Больше не знаешь, насколько далеко американцы готовы зайти. Речь идет не только о Гренландии. Мы в этой фазе предоставлены сами себе", – считает он.

Причем именно ситуация вокруг автономии продемонстрировала Европе ее опасное положение, подчеркнул Макрон.

"Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена", – заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности США.

Кроме того, он рассказывал, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки. По его словам, соглашение коснется всего Арктического региона.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов Альянса осознать, что эта сделка важна для безопасности не только США, но и всего мира.

Вместе с тем, по информации СМИ, американские власти не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Из-за этого конгресс США предупредил Трампа о возможном импичменте в случае военной интервенции.