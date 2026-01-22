Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что на встрече с Рютте была разработана основа соглашения по Гренландии

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что соглашение также касается всего Арктического региона, и уточнил, что в переговорах по Гренландии от американской стороны будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

По словам американского президента, эта сделка будет "бесконечной". Однако сейчас ее детали прорабатываются.

Кроме того, глава Штатов пообещал не вводить пошлины в 10% против нескольких европейских государств. Речь шла об ограничениях, которые должны были вступить в силу с февраля.

Американский лидер не раз подчеркивал стратегическое значение Гренландии для Соединенных Штатов. Он считает, что остров должен контролироваться США, в противном случае на него могут заявить права Китай или Россия.

После заявлений Трампа на территории автономии были замечены первые воинские контингенты из нескольких европейских стран.

В качестве ответной меры администрация США ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

