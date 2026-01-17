Трамп ввел пошлины в отношении ряда стран Европы из-за ситуации вокруг Гренландии

Фото: whitehouse.gov

США вводят пошлины в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

"Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии", – указал Трамп.

Ранее в конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

По мнению Трампа, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. По информации СМИ, американский лидер приказал разработать план по захвату острова. Кроме того, он заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол".

Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил о нежелании жителей острова переходить к США и подчеркнул, что Гренландия не продается.

