Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 15:17

Политика

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для системы "Золотой купол"

Фото: whitehouse.gov

Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, остров имеет для системы ключевое значение. При этом Трамп подчеркнул, что НАТО должна помочь Штатам получить Гренландию. Он добавил, что сам Альянс в таком случае станет более эффективным и грозным.

"В военном отношении без огромной мощи США, большую часть которой я создал во время своего первого президентского срока и которую сейчас поднимаю на новый, еще более высокий уровень, НАТО не была бы эффективной силой или средством сдерживания", – заключил Трамп.

В конгресс США ранее внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

Американский лидер заявил, что Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. По информации СМИ, Трамп уже приказал разработать план по захвату острова. На фоне этого Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний.

В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о нежелании жителей острова переходить к США. Политик подчеркнул, что Гренландия не продается.

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика