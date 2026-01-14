Трамп заявил, что Гренландия нужна США для системы "Золотой купол"

Фото: whitehouse.gov

Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, остров имеет для системы ключевое значение. При этом Трамп подчеркнул, что НАТО должна помочь Штатам получить Гренландию. Он добавил, что сам Альянс в таком случае станет более эффективным и грозным.

"В военном отношении без огромной мощи США, большую часть которой я создал во время своего первого президентского срока и которую сейчас поднимаю на новый, еще более высокий уровень, НАТО не была бы эффективной силой или средством сдерживания", – заключил Трамп.

В конгресс США ранее внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

Американский лидер заявил, что Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. По информации СМИ, Трамп уже приказал разработать план по захвату острова. На фоне этого Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний.

В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о нежелании жителей острова переходить к США. Политик подчеркнул, что Гренландия не продается.