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План США создать систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" является суверенным делом Вашингтона, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал", – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, необходимо воссоздавать разрушенную договорно-правовую базу по стратегической стабильности. Это не только в интересах США и России, но и в интересах безопасности на всей планете, уверен он.

"В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по стратстабильности", – сказал Песков.

В январе 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол", которая, по данным СМИ, необходима для защиты маленьких населенных пунктов.

Позже стало известно о планах Штатов создать ПРО "Золотой купол", которая должна защитить уже всю территорию государства от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.

По словам Трампа, "Золотой купол" необходим США для выживания. ПРО будет включать наземные, морские и космические системы. В частности, на орбите появятся сенсоры и перехватчики. На ее создание потребуется чуть меньше трех лет.

