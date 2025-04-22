AT: США закрыли проект по разработке гиперзвуковых ракет

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Американские власти фактически признали свою неудачу в разработке новейшего гиперзвукового оружия воздушного базирования и были вынуждены закрыть программу. Об этом пишет Asia Times.

По информации издания, причиной провала стали проблемы с бюджетом и слабые результаты испытаний существующих прототипов. Специалисты должны были обеспечить раннюю оперативную готовность гиперзвукового оружия к 2029 финансовому году и начальную готовность к 2031 финансовому году.

Теперь перед разработчиками будет поставлена новая цель – улучшение ракеты Lockheed Martin Anty-Shipe (LRAMS), а именно повышение ее точности и эффективности.

Ранее СМИ писали, что военные США в срочном порядке разрабатывают систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" для защиты территории Штатов от ракет большой дальности.

Белый дом призвал Пентагон не экономить средства на создании системы и назвал его одним из ключевых оборонных приоритетов главы Штатов Дональда Трампа. Проект пока находится на стадии разработки.