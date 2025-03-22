CNN: военные США разрабатывают систему ПРО для защиты от ракет

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Военные США в срочном порядке разрабатывают систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" для защиты территории Штатов от ракет большой дальности, передает CNN со ссылкой на источники.

Издание отметило, что Белый дом призвал Пентагон не экономить средства на создании системы и назвал его одним из ключевых оборонных приоритетов главы Штатов Дональда Трампа. Проект пока находится на стадии разработки, и администрация американского лидера планирует сделать систему, аналогичную израильскому "Железному куполу". Тем не менее система США будет сильно отличаться от него, отметил источник.

Задача "Золотого купола" – обеспечить защиту всей территории Соединенных Штатов от современных баллистических и гиперзвуковых ракет. В то время как "Железный купол" предназначен для защиты маленьких населенных пунктов.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона, адмирал в отставке Марк Монтгомери подчеркнул, что такую систему можно будет создать в течение 7–10 лет и ее возможности будут ограничены защитой федеральных зданий и крупнейших городов Штатов. При этом, утверждает телеканал, оборонное американское ведомство уже занимается изменением в бюджетных планах на 2026–2030 годы в связи созданием ПРО нового поколения.

Указ о создании в США системы противоракетной обороны Трамп подписал в январе. Глава Белого дома пообещал создать ее еще в свой первый президентский день. Он уточнил, что система будет полностью американского производства.

Ранее экс-госсекретарь Штатов Энтони Блинкен говорил, что власти США серьезно обеспокоены возможностью применения РФ ядерного оружия. С его слов, даже если вероятность такого сценария выросла всего с 5 до 15%, то это все равно крайне серьезно.