DE: Британия может бить по РФ ядерным оружием без разрешения США

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Великобритания может использовать ядерное оружие без необходимости согласовывать это с США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Express.

Как рассказал высокопоставленный источник из британских военно-морских сил, ядерные силы страны функционируют автономно.

По данным издания, в Лондоне растут опасения относительно потенциальных рисков для национальной безопасности из-за изменений в политике США. Военные эксперты Британии считают, что это может снизить эффективность ядерного сдерживания по противодействию возможным угрозам со стороны России.

В рамках программы постоянного морского сдерживания (CASD) Великобритания обеспечивает круглосуточное присутствие хотя бы одной атомной подлодки в море.

При этом, по словам британских властей, страна выступает против идеи распространения ядерного оружия в Европе. Как ранее заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, это является четкой и последовательной позицией правительства.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда обратился к США с призывом разместить ядерное оружие на территории его страны.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп выступил против идеи размещения ядерного оружия дальше на восток Европы.