Макрон заявил о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Его слова передает сайт Елисейского дворца.

"Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием. Но что бы ни случилось, решение (о его использовании. – Прим. ред.) всегда останется за президентом республики", – отметил он.

Между тем власти США серьезно обеспокоены возможностью применения РФ ядерного оружия, заявил бывший госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его словам, даже если вероятность такого сценария выросла всего с 5 до 15%, то это все равно крайне серьезно.

В январе американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Глава Белого дома пообещал создать ее еще в свой первый президентский день. Он уточнил, что система будет полностью произведена в США.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия. Он считает, что контроль над ядерным оружием ослабевает из-за привлечения стран НАТО и союзников Штатов к совместным ядерным миссиям, а также задачам ядерного планирования.

