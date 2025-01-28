Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол"

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Американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Там уточнили, что Трамп подписал указанный документ в самолете по пути из Флориды, где президент выступал на встрече республиканцев в конгрессе.

Трамп пообещал создать систему ПРО "Железный купол" в свой первый президентский день. Он уточнил, что система будет полностью произведена в США.

Развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов новой администрации Белого дома, подчеркнул республиканец.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке начались учения по применению ядерного оружия. Они будут проходить до 31 января в окрестностях Скенектади и близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади. В ФБР заверили, что эти мероприятия не представляют никакой угрозы для местных жителей.